Boeken voor de Gereformeerde Gezindte

Hartelijk welkom binnen onze site van Om Sions Wil en dan met name de boekenhoek. Hier vindt u al onze boeken, die verschenen zijn in ons fonds. We willen als uitgeverij onze lezers graag boeken bieden die de moeite waard zijn! Niet alleen qua lay-out, maar veel meer met betrekking tot de inhoud. Het is niet moeilijk om veel boeken uit te geven. Niet eenvoudig is het daarentegen om iets goeds uit te geven. U mag zelf beoordelen of we daarin als uitgeverij geslaagd zijn.



We hebben voor u theologische boeken, kinderboeken, leesboeken voor jongvolwassenen, gedichtenbundels, puzzelboekjes, Bijbelstudie- boeken en novelles. Het fonds is met name in het jaar 2011 behoorlijk uitgebreid en in alle bescheidenheid mogen we zeggen dat de boeken goed worden verkocht. Het is onze wens onze achterban te dienen en we aan uw wensen kunnen voldoen. Is dat niet het geval, neemt u dan gerust kontakt met ons op. We staan open voor verbeteringen en tips. Beste lezers, we heten u dus welkom op onze vernieuwde site. Geniet ervan!



C. de Pater (eindredacteur boekenfonds OSW)