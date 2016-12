Schrijfwedstrijd Om Sions Wil

Antonie de Jager

Mirjam Nelis

Wilma van Dieren

Lois de Groot



Tweede plaats:



Simon Verwoert

Linda de Jager

Johanna Martens





Alle schrijvers hartelijk dank voor uw deelname. !Uitgeverij Om SIons WilUPDATE 10-3-2015Enige weken geleden heeft u/jij uw/je verhaal bij uitgeverij Om Sions Wil ingeleverd om mee te doen aan onze schrijfwedstrijd. Voor ons als redactie wisten we niet hoeveel inzendingen we konden verwachten.Bovenverwachting kwamen er ruim 40 inzendingen binnen. Omdat we nog wel even bezig zijn met lezen, nakijken en overleggen met de mede juristen willlen wij u/jou toch alvast uitnodigen voor onze bijeenkomst.Graag nodigen wij jullie/ u uit op:Wij hopen die ochtend de winnaars bekend te maken en voor iedereen is er wat leuks om mee naar huis te nemen. Tevens zullen daarbij aanwezig zijn de mede juristen Ada Schouten Verrips en Karolien de Jager.(hetzelfde terrein als de grote kerk)Datum : Zaterdag 21 Maart 2015 Voor de jongeren onder ons is het logisch dat een ouder of juf meekomt. Ben jij/U van plan te komen meld ons dit dan even en met hoeveel u (en of daar kinderen bij zijn) komt zodat we daar rekening mee kunnen houden ivm limonade, koffie en thee en natuurlijk iets lekkers bij de koffie Graag ontmoeten we jou / u op 21 maartMet vriendelijke groetenCor de Pater