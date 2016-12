In de dichterlijke opsomming van de kenmerken van de ouderdom noemt de wijze Prediker ook het bloeien van de amandelboom, De kanttekenaren schrijven daarbij:'Als de grauwe, grijze haren daar zijn.' In de Bijbel wordt de grijsheid echter ook een sierlijke kroon genoemd (Spreuken 16). Verder belooft de Heere Zijn kinderen dat zij in de grijze ouderdom nog vruchten zullen dragen (Psalm 92).

Dit dagboek richt zich specifiek op de oudere mens. Het is eenvoudig geschreven en volgt duidelijk het kerkelijk jaar. Daardoor is het ook geschikt voor ouderen die dementeren. Aan elk dagboekstukje zijn een kennisvraag en een praat/denkvraag toegevoegd, zodat het ook prima te gebruiken is in een woongroep voor ouderen.

De auteur van dit dagboek heeft de CGO-opleiding pastoraal werk, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, gevolgd en houdt regelmatig Bijbelstudie met een groepje dementerende ouderen.

Ria Hoekman-Murre

ISBN: 978-94-6335-012-9