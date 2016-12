De wereld waarin Daniël, Hananja, Misaël en Azarja leefden, lijkt heel veel op jouw leefwereld. Het gaat om wetenschap, geld, macht, eer, glitter and glamour. Als je daar iets van hebt, dan heb je het gemaakt. Maar als je het hebt over God, de Bijbel, geloof, gehoorzaamheid, dan tel je niet mee. Je krijgt het niet makkelijk als je niet alleen met je mond belijdenis van het geloof wilt doen, maar ook in het dagelijkse leven een ware christen zou willen zijn.

Daniël en zijn vrienden hadden het ook niet gemakkelijk. Maar dankzij Gods genade hielden ze het vol. Als je de eerste hoofdstukken van het boek Daniël leest, dan denk je soms dat je een spannend jeugdboek in je handen hebt. In hun belevenissen komen we met allerlei onderwerpen in aanraking. Enkele daarvan zijn: een moeilijke jeugd, studeren en werken in de wereld, doodsbedreigingen, droomboodschappen, de betekenis van het gebed, het getal 666, antisemitisme, geloofsvervolging enzovoorts. Genoeg dus om over na te denken.

Ds. M.A. Kempeneers

ISBN: 978-94-91586-87-3