De Alpha en de Omega

Verhandeling van het Bijbelboek Openbaring.

Menigeen kent ds. E. van Meer nog wel, al zal hij onder onze jongeren niet meer zo bekend zijn.

Ds E. van Meer kwam tijdens zijn predikantschap in Hervormd Utrecht tot bekering. Vanaf die tijd bracht hij een schriftuurlijk-bevindelijke prediking.

Voor de inhoud van de boeken van ds. Van Meer was brede waardering in zowel de Gereformeerde Gemeenten, in de Christelijke Gereformeerde Kerken, als ook in zijn eigen kring van de Hervormd Gereformeerden.

In dit boek komt de pastor ds. van Meer bovendrijven. Hij behandelt het gehele Bijbelboek Openbaring vers voor vers. Zelf schrijft hij hierover dat hij ‘een eenvoudige uitlegging met toepassing wil geven tot profijt van het praktische geloofsleven’.

Ds. E. van Meer schreef nog in de oude spelling. Dit is in deze uitgave omgezet naar de hedendaagse Nederlandse spelling zonder dat de voor Ds. E. van Meer zo herkenbare stijl verloren is gegaan.

Voor degene die een eenvoudige maar pastorale uitleg van het bijbelboek Openbaring zoekt, is dit boek een echte aanrader.

Ds. E. van Meer

ISBN: 978-94-91586-59-0