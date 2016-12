Chiel wacht op een woensdagmiddag tevergeefs op Pam. Is ze boos op hem? Of is er iets anders gebeurd? Omdat oma Zonnebloem niet thuis is, gaat Chiel alleen op onderzoek uit. Hij komt bij kapitein Hamerman terecht en hoort wat er met Pam aan de hand is. Chiel wil graag iets doen voor Pam en haar broertje Jurjen. De broer van oma Zonnebloem geeft hem een tip. Maar helpt die tip wel, of moet er iets anders gebeuren?

Lees het zelf in het tweede deel over Pam en Chiel.

Vanaf 9 jaar

Ada Schouten Verrips

ISBN: 978-94-91586-36-1