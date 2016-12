Sophie en Justin zijn schipperskinderen. Ze wonen in een schippersinternaat. Elke vrijdag gaan ze

naar boord. Als het vakantie is, zijn ze ook bij papa en mama op het schip. Soms ligt het schip van papa en mama te ver weg. Dan kan mama hen niet komen halen op het internaat. Sophie en Justin logeren dan bij tante Marieke. Met haar maken ze van alles mee: spannende dingen, maar ook leuke dingen.

In de herfstvakantie mogen Sophie en Justin een dagje met tante Marieke mee met de trein. Dan ziet Justin opeens een mevrouw met een witte stok. Ze stapt ook in de trein. Wat doet ze met zo’n vreemde witte stok? Zou ze ook naar de dierentuin gaan? In Amersfoort maken ze kennis met haar. Sophie en Justin zijn vreselijk nieuwsgierig. Maar dat vindt de witte-stok-mevrouw niet erg. Ze wil hen juist graag van alles leren.

Lees hun belevenissen in dit gezellige boek, dat ook jou veel kan leren.

Vanaf 8 jaar

Jeanet Zuidweg

ISBN: 978-94-6335-005-1