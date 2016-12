Verschijnt begin oktober 2105

De Bijbelverhalen in de serie “Die eenvoudigen wijsheid leert” werden in eerste instantie geschreven voor verstandelijk gehandicapten. Bij de verschijning bleken de verhalen ook geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.

De verhalen blijven dicht bij de Bijbeltekst. Ieder verhaal heeft een kerntekst, waar over doorgepraat kan worden. Ook zou deze tekst uit het hoofd geleerd kunnen worden. Verder worden er in ieder verhaal persoonlijke toepassingen gemaakt naar het leven van (jonge) kinderen.

De serie is geschikt voor gebruik thuis, op de zondagsschool, peuterspeelzaal of basisschool. Er staan prachtige kleurenillustraties in van Ben Horsthuis (de delen 1 tot en met 12) en Jaap Kramer (de delen 13 tot en met 20), die de geschiedenissen verduidelijken. Afbeeldingen van de Heere Jezus zijn er niet.

Ada Schouten - Verrips

ISBN: 978-94-91586-76-7