In de winter gebeuren rond de Zwitserse Mattmarkstaudamm enkele onopvallende zaken.

In de zomer, die er op volgt, blijkt echter alles lang niet zo onschuldig te zijn. Het Saastal wordt zelfs bedreigd met een regelrechte catastrofe. Het SaasAir team, dat dagelijks opereert vanaf de basis in Saas Grund, raakt ongewild betrokken. Maar wat heeft een uiterst zeldzame sneeuwbok te maken met wat er op de Staudamm plaatsvindt?

Adri Burghout

ISBN: 978-94-91586-58-3