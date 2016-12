Dit deeltje van de serie “Zie, jouw Koning komt” is de tweede in een serie van vijf. Deze serie gaat over de Heilsfeiten.

In dit deeltje staan we stil bij de geboorte van de Zaligmaker. Wat een groot wonder, dat de Heere door de wereldgeschiedenis heen, Zijn heilsgeschiedenis heeft willen uitwerken.

Je leest in dit deeltje in welke tijd de Heere Jezus geboren wilde worden. Hoe Jozef en Maria de weg hebben moeten gaan die God bepaald heeft. Ook hoe de herders getuigen waren van de geboren Koning. En hoe de wijzen hun schatten hebben geopend voor de Heere Jezus.

Het is de wens van de schrijver dat ook jij, door genade, deze geboren Zaligmaker mag leren kennen, voor het eerst of opnieuw.

De boekjes zijn geschikt voor jongeren.

J. Kriekaard (1987) is godsdienstdocent op het Driestar College in Gouda. Ook is hij betrokken bij de catechese aan jongeren.

Jeroen Kriekaard

ISBN: 978-94-91586-79-8