“De HEER’ heeft hun wat groots gedaan” is de titel van deze Bijbelstudie van het boek Esther. Met deze berijmde Psalmwoorden van Psalm 126 wordt tot uitdrukking gebracht wat de kern is van het Bijbelboek Esther. Het Bijbelboek Esther neemt ons mee naar het Perzische hof van koning Ahasveros, zijn vrouw koningin Vasthi en zijn vele vorsten tijdens een feest op de burcht Susan. Door Vasthi’s weigering om voor haar door de drank benevelde man en zijn gezelschap te verschijnen, wordt ze op aanraden van zijn raadsheren verstoten. Deze dwaasheid wordt door de HEERE gebruikt om de weg te banen voor het verheffen van de Joodse Esther tot koningin aan het Perzische hof. We zijn getuige hoe de vijand van de Joden als eerste minister van het Perzische rijk een plan voorlegt aan koning Ahasveros om het Joodse volk uit te roeien. Zal de satan op deze manier er in slagen om het hele Joodse volk in één klap uit te roeien?



Nergens in het Bijbelboek lezen we de naam van de HEERE. Het geloofsoog ziet de Naam en daarmee ook het verlossend handelen van de HEERE terug. De HEER’ heeft hun wat groots gedaan. Uit dit volk zal eeuwen later Jezus Christus geboren worden. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht.

Dit boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar kan door de gespreksvragen ook goed gebruikt worden als leidraad op een (bijbel)kring.

Ds. N.A. Donselaar is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente van Nijkerk.

