Weet je hoe de bekende ontdekkingsreiziger David Livingstone gestorven is ? Hij was in het hartje van Afrika, alleen met een aantal inboorlingen die zijn bagage droegen. Op een morgen moesten de dragers wel heel lang wachten tot hun meester na het ochtendgebed uit zijn tent kwam. Tenslotte gluurde de leider naar binnen en zag Livingstone op zijn knieën liggen. Hij bleef daar liggen … Zijn hart stond stil. Biddend is hij gestorven.

Bidden … dat moet jij ook doen. De apostel Paulus schrijft: Bidt zonder ophouden. (1 Thess. 5: 17). Ja, zegt de Catechismus, het is het belangrijkste in het leven van Gods kinderen.

Je ouders hebben je in de eerste jaren van je leven van alles geleerd: praten, lopen, fietsen, en ... bidden. Bidden voor het eten, danken na het eten en bidden voor het slapengaan. Het echte bidden hebben ze jou niet kunnen leren. Bidden met je hart, dat leert de Heilige Geest je.

De discipelen vroegen eens aan de Heere Jezus: ‘Heere, wilt U ons leren bidden?’ En hun Meester leerde hen het gebed dat jij vast ook wel kent: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt …’

In dit boek worden het Onze Vader voor jou uitgelegd. Gespreksvragen maken het geschikt om samen te lezen. Thuis of op de vereniging. En onthoud: God hoort je gebed!

Ds. D.W. Tuinier

ISBN: 978-94-91586-69-9