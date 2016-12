In dit boek wordt door Hugh Latimer in zeven preken het gebed des Heeren op zeer pastorale wijze uiteen gezet. De opzet van de preken is eenvoudig en Latimer spreekt jong en oud aan.

Naast persoonlijk gebruik zijn de preken, door de eenvoudige opzet, zeer geschikt voor de leesdienst.

Hugh Latimer en Nicolas Ridley werden samen op de brandstapel verbrand (1555).

Citaat uit het Book of Martyrs (Martelarenboek) van John Foxe: ‘Toen brachten ze een brandende takkenbos en legden die aan de voeten van Ridley neer.' Latimer zei daarop tegen hem: ‘Heb goede moed, Mr. Ridley, en wees een held; vandaag zullen wij door Gods genade een kaars in Engeland aansteken die – naar ik vertrouw – nooit uitgedoofd zal worden.’ Deze verbranding staat nu bekend als de Oxford-martelaren.

Hugh Latimer is 68 jaar geworden.

Het boek bevat een korte levensbeschrijving van de hand van ds. M. van Kooten

Hugh Latimer

ISBN: 978-94-91586-60-6