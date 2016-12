‘Hij komt, Hij komt om de aarde te richten’, zingen we in Psalm 98. In het voorgaande van deze Psalm lezen we over vreugde, zelfs in de natuur. Vreugde was er ook toen de Heere Jezus in de volheid van de tijd geboren werd. Vreugde is er als Hij komt in de beestenstal van ons hart. Alleen dan kunnen we verlangen naar Zijn tweede komst.

Deze bundel kerstverhalen bevat verhalen voor kinderen en ouderen van onder andere José Kwakkel, Ben de Raaf en Nelleke Wander. Ze zijn prima te vertellen op een kerstviering, of voor te lezen in het gezin.

José Kwakkel

ISBN: 978-94-91586-44-6