Als Hizkia koning wordt van het tweestammenrijk, ziet het er in Juda niet zo mooi uit. Hizkia's vader heeft de afgoden gediend. De gevolgen zijn merkbaar. Maar Hizkia kiest door genade een andere weg: hij heeft de Heere lief en wil Hem dienen! Met haast herstelt hij de tempeldienst. Hij viert het Pascha weer zoals het moet. Wat een geweldige tijd voor Juda! Als Jeruzalem belegerd wordt door koning Sanherib blijkt wat Hizkia aan zijn God heeft. Maar dan wordt hij ziek. Zal hij sterven?

In dit boek, met prachtige tekeningen in kleur, lees je alles over het leven van koning Hizkia. Na elk hoofdstuk vind je Denk&Doe opdrachten.

Geschikt vanaf 8 jaar.

Ada Schouten - Verrips

ISBN: 978-94-91586-70-5