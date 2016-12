Het geluid van zijn telefoon doet hem ontwaken uit zijn diepe slaap. ‘Met Sahir’, fluistert hij zachtjes zonder zijn broertje wakker te maken.

‘Het is tijd’, klinkt het aan de andere kant van de lijn.

‘Dan zal ik gaan, insjallah.

Rick van Drimmelen is freelance journalist voor het Nederlands Volksblad. Op verzoek van de Nederlandse regering reist hij in opdracht van zijn baas naar de hoofdstad van het kalifaat, Al-Raqqah, om verslag te doen van het leven in deze stad.

Tegelijkertijd wordt Claire Davidsson, een geheime agente, door de Amerikaanse regering gevraagd, om de voor haar onbekende Rick van Drimmelen, in contact te brengen met een hooggeplaatste leider in het kalifaat, om door middel van een interview met hem, meer te weten te komen van zijn mogelijke plannen.

Gecompliceerd wordt het echter, als Claire en Rick van verschillende christenen leren dat het kwaad en de zonden niet in de staat zitten, maar in de mens. Voor ze het weten, worden Rick en Clair meegezogen in een wereld van haat en pijn. Zelfs familiebanden betekenen niet veel meer…

Zouden ze beiden hun opdracht kunnen vervullen?

Geschikt voor de jongeren in de leeftijd van 14 jaar en ouder.

J. Kriekaard

ISBN: 978-94-91586-97-2