‘Hallo Daphne, je spreekt met Paul. Wat fijn dat jullie thuis zijn.’

Daphne denkt na. Ze kent geen Paul, maar blijkbaar kent hij haar wel.

‘Ken ik u?’ vraagt ze dan ook.

Maar Paul hoort het niet. ‘Het spijt me dat ik jullie op zondag benader, maar ik heb een belangrijke mededeling. Het gaat over een meisje, Jasmijn en …’

Daphne onderbreekt hem: ‘Het spijt me meneer, maar ik denk dat u verkeerd verbonden bent.’ …

Maar Paul blijkt toch niet verkeerd verbonden te zijn. Daphne’s ouders weten prima wie hij is en schijnbaar weten ze dus ook wie Jasmijn is … Voor Daphne is het een raadsel. Als het raadsel wordt opgelost, verandert er veel in het leven van Daphne.

Mooi meidenboek voor 12+

Anne-Lynn van Beek

ISBN: 978-94-6335-003-7