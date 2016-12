Jort heeft vakantie.

Maar dat vindt hij niet leuk. Hij is boos.

Zijn vriend is een week weg. Nu heeft hij niemand om mee te spelen. Dat wordt natuurlijk supersaai!

Maar is dat ook zo?

Er gebeurt iets heel spannends. Zomaar bij Jort in de straat.

En op mannendag … heeft papa een verrassing voor hem.

Dat had Jort nooit kunnen denken!

Een leuk voorleesboek voor kleuters.

Leidy Molenaar - de Jager

ISBN: 978-94-6335-007-5