Eindelijk een kookboek met exorfinen vrije recepten! Deze recepten zijn geschikt voor personen met ASS, burn-out, maag- en darmklachten, astma, ziekte van crohn en vele andere klachten.

De schrijfster heeft de uitdaging aanvaard om lekkere recepten voor kinderen en volwassenen samen te stellen. Daarbij heeft ze vooral gebruik gemaakt van Nederlandse superfoods.

Eén van haar uitgangspunten is om zonder gebruik te maken van voedingssupplementen zoveel mogelijk vitaminen en mineralen via de voeding binnen te krijgen.

Vitaminen en mineralen hebben in natuurlijke producten een optimale samenstelling: veel waar we veel en weinig waar we weinig van nodig hebben.

Verder vindt u in dit boek praktische tips.

Neem, lees en eet smakelijk!



Door de zeer grote vraag naar gluten (exorfinen) vrije recepten is dit deel eerder beschikbaar dan deel 2



Geesje Russcher

ISBN: 978-94-91586-51-4