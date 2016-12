Luuk, een jongen uit groep drie, houdt veel van zijn oma.

Als hij hoort dat er een dief bij haar in huis is geweest, vindt hij dat heel erg.

Onderweg naar huis beleeft hij een spannend avontuur…

Zal alles weer in orde komen?

AVI M3

Om voor te lezen vanaf 4 jaar

Om zelf te lezen vanaf 6 jaar

C. van den End

ISBN: 978-94-91586-61-3