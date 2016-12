De vakantie van Maaike en Marijke is voorbij. Maar hun avonturen nog niet!

Op een zaterdag gaan ze met Hugo naar Job. Daar beleven ze heel veel.

Er is een gevaarlijke stier en de geiten dragen hesjes.

Ze gaan ook Pierewietsen.

Wil je weten hoe je dat doet? Lees het zelf in dit waargebeurde verhaal.

Jannie Koetsier-Schokker

ISBN: 978-94-91586-62-0