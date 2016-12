Voordat Hasdrubal kan reageren, wordt alles om hen heen verscheurd door een daverende knal! De tweeling krimpt in elkaar. Malina zakt hulpeloos van de rots af in het ondiepe waterpoeltje bij de waterval. Het frisse water brengt haar weer enigszins bij haar positieven. Ze kijkt omhoog. Een oranje gloed kleurt de lucht boven hen. Felle blauwpaarse bliksemflitsen schieten langs de hemel …

Malina is een Hebreeuws meisje dat leeft in de tijd van de koningen Salomo en Hiram. Omdat haar vader veel kennis heeft van goud, gaat hij in opdracht van koning Salomo mee op reis naar Ophir. Malina is zijn enig kind en omdat haar moeder is overleden, gaat ze met hem mee. De reis verloopt dramatisch.

Leeftijd vanaf 12+

Adri Burghout

ISBN: 978-94-91586-37-8