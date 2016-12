Dit deeltje van de serie “Zie, jouw Koning komt” is de laatste in een serie van vijf.

Deze serie gaat over de Heilsfeiten.

In dit deeltje richten we ons op de hemelvaart van de Heere Jezus en de gaven die de Heilige Geest uitdeelt als vrucht van deze hemelvaart.

Wat is de Heere Jezus uitermate verhoogd: Hij mag eeuwig zitten aan de rechterhand van Zijn Vader.

En door Zijn voorbidding voor al de Zijnen gaat de Heilige Geest uit om gaven uit te delen die Christus verworven

heet. Wat een onpeilbaar diepe liefde heeft de Heilige Geest om verloren zondaren op te zoeken en ze bij Christus te brengen.

Het is de wens van de schrijver dat ook jij, door genade, deze beloofde Zaligmaker mag leren kennen, voor het eerst of opnieuw.



De boekjes zijn geschikt voor jongeren.

J. Kriekaard (1987) is godsdienstdocent op het Driestar College in Gouda. Ook is hij betrokken bij de catechese aan jongeren.

Jeroen Kriekaard

ISBN: 978-94-91586-86-6