Nehemia is een vrij onbekende persoon uit de Bijbel. We weten hooguit dat hij de schenker van de koning was, en naar Jeruzalem terug mocht. Deze verhalen nemen ons mee, het Bijbelboek Nehemia door. We leren Nehemia kennen als een man van het gebed, die mocht weten: God van de hemel, Die zal het ons doen gelukken. Door de Denk en Doe opdrachten prima geschikt voor huisgodsdienst, (zondags)school en club.

Met prachtige kleuren-illustraties van Alberte Jonkers.

Vanaf 8 jaar.



Dit is deel 1 van de serie "werkers in de wijngaard"

Ada Schouten Verrips

ISBN: 978-94-91586-31-6