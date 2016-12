Ben je op zoek naar een apotheek? Dan kun je in het Bijbelboek Psalmen terecht.

Wil je graag een eindje wandelen in een prachtig park? Het Psalmboek is er bijzonder geschikt voor.

Ben je meer een goudzoeker? De 150 liederen van dit Bijbelboek zitten vol gouderts.

Misschien kijk je wat verbaasd op van bovenstaande drie zinnen. Ze zijn ontleend aan het voorwoord dat de statenvertalers schreven bij de Psalmen.

Om ook jónge zieken te voorzien van geestelijke medicijnen, en om ook jónge wandelaars een mooie route te bieden in Gods tuin, en om ook jónge goudzoekers rijk te maken met de schat die eeuwige waarde heeft, vulde ds. W. Pieters in 2013 een jaargang van het jeugdblad “De Catechisant” met pakkende stukjes, over alle 150 Psalmen.

Wil je – nu zonder beeldspraak – iets weten over bekering, God vrezen, geloofsvertrouwen, strijd tussen geest en vlees? Of over vergeving van zonden en eeuwig leven? In het Bijbelboek De Psalmen kun je, aan de hand van de korte uitleg die dit boek bij elke Psalm geeft, er heel wat over vinden.

En wie weet, ga je er al lezend stilletjes of hardop van zingen:

Prijs de HEER’ met blijde galmen.

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof.

‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen

Vrolijk wijden aan Zijn lof.

‘k Zal zo lang ik ‘t licht geniet,

Hem verhogen in mijn lied.

Ds. W. Pieters

ISBN: 978-94-91586-78-1