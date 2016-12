Dit deeltje van de serie “Zie, jouw Koning komt” is de eerste in een serie van vijf. Deze serie gaat over de Heilsfeiten.

In dit deeltje volgen we de schakels door het Oude Testament heen van de beloofde Zaligmaker. Door de zondeval in Adam leven jij en ik onder de vloek van Gods toorn over de zonden. Toch is er in het Paradijs een eerst lichtstraaltje te zien in de moederbelofte. De Heere heeft Zijn Zoon beloofd om de gevallen mens weer op te rapen. Op een chronologische wijze wordt in dit deeltje de rode draad gevolgd vanaf het allereerste begin, naar de laatste woorden van Maleachi.

Advent betekent verwachting. Verwacht jij de Zaligmaker in de komende adventstijd?

Het is de wens van de schrijver dat ook jij, door genade, deze beloofde Zaligmaker mag leren kennen, voor het eerst of opnieuw.

De boekjes zijn geschikt voor jongeren.

J. Kriekaard (1987) is godsdienstdocent op het Driestar College in Gouda. Ook is hij betrokken bij de catechese aan jongeren.

Jeroen Kriekaard

ISBN: 978-94-91586-63-7