Timo krijgt een nieuwe tas, omdat hij naar groep 2 gaat. Maar ... Timo wil helemaal niet naar groep 2! In de vakantie mag hij bij opa en oma logeren. Timo doet iets doms. Daarom is opa boos. Of ... toch niet? Wat is het gezellig bij opa en oma! Maar dan is de vakantie bijna voorbij.De juf zegt dat Timo naar groep 2 moet. Is de juf echt de baas ...? Of blijft Timo in groep 1 ...?

Gezellig voorleesboek voor kleuters.

José Kwakkel

ISBN: 978-94-91586-42-2