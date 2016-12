Geen geld voor beltegoed. Voorlopig geen nieuwe zomerkleren. En een geheimzinnig appje. Wat is er aan de hand met Lucia? En waarom doet vader zo vreemd over de fabriek? De waarheid is keihard. Even lijkt het alsof de rust terugkeert bij Sarah thuis, maar dan gebeuren er weer allerlei vreemde dingen. Van wie komen de dreigtelefoontjes? En waarom doet Lucia nog steeds zo raar? Sarah leert wat echte vriendschap is. En ze leert zichzelf ook overwinnen. Dat is misschien wel het meeste TOP!

Spannend meidenboek met een herkenbaar thema.

Vanaf 12 jaar.

Ada Schouten - Verrips

ISBN: 978-94-91586-66-8