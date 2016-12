Dit dagboek is het derde deel in deze serie waarvan het de bedoeling is dat die de hele Bijbel zal bespreken, van Bijbelboek tot Bijbelboek en van hoofdstuk tot hoofdstuk. In dit deel behandelt ds. M. van Reenen de Bijbelboeken Spreuken tot en met Mattheüs.

Veel mensen hebben de gewoonte iedere dag uit een dagboek te lezen. Hierdoor komen zij soms niet meer toe aan het lezen van de hele Bijbel ‘van kaft tot kaft’. Terwijl het zo’n zegen is dat we de héle Bijbel hebben. Wat is het dan mooi als we die ook lezen van Genesis tot Openbaring. Hierbij hebben we de Heilige Geest nodig, Die de Uitlegger is bij uitnemendheid, en het Woord aan het hart toepast. Hij werkt middellijk, en daarom wil ook dit dagboek een middel zijn: om te stimuleren de hele Bijbel te lezen, en om te helpen deze beter te begrijpen.

De schrijver heeft dit dagboek geschreven voor het hele gezin. Daarom staan er ook vragen bij die zowel jongere als wat oudere kinderen kunnen beantwoorden. Ook in de aanspraak wisselt de schrijver tussen verschillende leeftijden. Dat maakt het dagboek uniek in zijn soort!

Ds. M. van Reenen is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

Ds. M. van Reenen

ISBN: 978-94-6335-011-2