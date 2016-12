Als ze op het schuurdak staat, hoort ze opeens een raam open gaan.

‘Wat moet dat daar?’

Ze schrikt zich wezenloos. Ontdekt!

‘Buurmeisje, ben jij het?’

Snel grijpt ze haar rugtas en rent over het schuurdak.

‘Staan blijven!’…



Nikki, Tessa en Sanne. Drie beste vriendinnen die alles met elkaar delen. Of toch niet? Nikki en Sanne maken zich zorgen over hun vriendin Tessa. Ze is vaak moe en regelmatig ziek. Juist als ze denken dat het beter met Tessa gaat, zet een telefoontje hun leven op zijn kop. Tessa is verdwenen. Samen met de politie gaan ze op zoek naar haar. Wat is de reden dat Tessa verdwenen is? Zullen ze haar nog vinden?

Mooi 12+ meisjesboek over een actueel thema.

Anne-Lynn van Beek

ISBN: 978-94-91586-65-1