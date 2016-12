‘Moet je kijken hoeveel er ligt!’ wijst Thomas. Geert kijkt naar de stapel pallets en hout achter het hek. ‘Morgen maken we het mooiste huis wat er is’, zegt hij. Geert knikt. ‘Echt gaaf dat Annes vader ons komt helpen! En dat Anne en Lynn zoiets moois hebben bedacht!

In de zomervakantie is er huttenbouw. Geert en zijn vrienden willen graag de eerste prijs winnen. Daarom bouwen ze eerst op een geheime plaats een hut. Maar wat gebeurt er in het gebouw naast de hut …? Als de ouders op de open dag zijn geweest om hun hut te bekijken, weet Geert het zeker. Er is iets geheimzinnigs met dat gebouw. Maar wat …?

Geert is heel blij dat zijn moeder in verwachting is. De baby zit veilig verstopt in haar buik. Hij ontdekt het geheim van het gebouw en besluit er een spreekbeurt over te houden. Die kan hij ook tijdens de huttenbouw gebruiken!



Een leuk en leerzaam boek voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar

José Kwakkel

ISBN: 978-94-91586-64-4