De Bijbelverhalen in de serie ‘Die eenvoudigen wijsheid leert’ zijn bijzonder geschikt voor kinderen van groep één tot en met vijf. Bij elk verhaal staat een Bijbelgedeelte aangegeven en wordt een kerntekst genoemd.



Jaap Kramer verzorgde in dit deel de aantrekkelijke (kleuren)illustraties, die de kinderen zeker zullen aanspreken. De illustraties kunnen samen met de kerntekst helpen om met de kinderen over het verhaal na te praten.



De auteur, Ada Schouten-Verrips, heeft veel verhalen en kinderboeken geschreven. Zij werkte jarenlang in de gehandicaptenzorg. Bij het schrijven van deze serie werd ze bijgestaan door een deskundige redactie, die ervaring heeft in het (speciaal) onderwijs.



is ook bekend onder ISBN: 978-94-91586-99-6

Ada Schouten-Verrips

ISBN: 978-94-91586-73-6