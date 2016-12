In het huis waar jij woont, gebeurt van alles. Als je rondloopt, zie je allerlei dingen: muren, deuren, ramen, lampen en nog veel meer. Je doet ook heel veel in huis: spelen, lezen, slapen, eten, drinken. Regelmatig wordt er schoongemaakt, gestoft en gestofzuigd. Je kleren worden gewassen en gestreken. Misschien help je ook wel eens met klusjes …

De Bijbelgedeelten die je aan de hand van dit dagboekje leest, hebben steeds iets te maken met wat je in, om en vanuit het huis ziet en doet. De dagboekstukjes zijn geschreven vanuit het leven van elke dag.

Het is een mooie manier om nog eens na te denken over dat wat je in de afgelopen dagen gelezen of gezongen hebt.



Een eenvoudig en leerzaam dagboekje voor jongens en meisjes vanaf acht jaar.

Jeanet Zuidweg

ISBN: 978-94-6335-010-5