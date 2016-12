In tien Bijbelstudies wordt het boek Amos uitgelegd. Deze Bijbelstudies willen een handreiking zijn voor de bestudering van het boek Amos. Dat is mogelijk voor persoonlijke Bijbelstudie, maar ook in groepsverband of op Bijbelstudieverenigingen. Het boek Amos is het meer dan waard om niet alleen gelezen te worden, maar bij nauwkeurig onderzoek blijkt dat er nog zoveel meer te vinden is in de schat van Gods Woord.

De titel is ontleend aan een tekst uit Amos 5 vers 6: ‘Zoekt de HEERE en leeft’.

Uit deze tekst blijkt duidelijk dat de HEERE geen lust heeft in onze dood, maar daarin heeft Hij lust, dat wij ons bekeren zouden en leven. In vers 4 van hetzelfde hoofdstuk staat het nog directer: ‘Zoekt Mij en leeft’!

De schrijver is docent godsdienst aan het Wartburg College (locatie Guido de Brès). Hij schrijft regelmatig artikelen in de Gezinsgids en Om Sions Wil. Hij is ouderling in de Gereformeerde Gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht en geeft les aan de Cursus Godsdienst Onderwijs.



Leverbaar vanaf eind oktober 2015

B.S. van Groningen

ISBN: 978-94-91586-77-4